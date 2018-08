Aqui, no MdeMulher, nós somos adeptas da filosofia de que é a noiva (e somente ela) quem manda no look do casamento. Nada mais justo, né? Agora, se uma noivinha “comum” tem o aval para vestir absolutamente o que quiser em seu grande dia – seja um macacão, um par de tênis nos pés ou até um modelito feito de plástico – imagine só as loucurinhas de moda que uma noiva-celebridade se permite cometer? Spoiler: elas envolvem muita cor, modelos nada básicos e, vez ou outra, peças de gosto meio, digamos, duvidoso.

Para que você não fique só na imaginação, selecionamos os 27 vestidos de noiva mais inusitados que algumas das nossas famosas mais amadas já vestiram ao longo da história.

Os 27 vestidos de noiva mais diferentões já usados pelas famosas photo_library Abrir galeria 31 fotos

E você, usaria algum deles?