Os chapéus e fascinators mais loucos e incríveis do Royal Ascot 2018

Assim como gostam de chá servido pontualmente às 5 da tarde e de esportes impossíveis de entender, como críquete e lacrosse, os britânicos AMAM chapéus absurdamente absurdos e, aos nossos olhos, ridículos. Na verdade, é uma coisa cultural mesmo: para celebrações, é educado e, às vezes, obrigatório, por lá, aparecer com algo ornando a cabeça.

No Royal Ascot, famosa competição de cavalos, que acontece anualmente em junho, na Inglaterra, e começou nesta terça-feira (19), por exemplo, o uso de chapéus é indispensável, pelo menos para a realeza (o dress code é tão rígido que princesas e duquesas não podem usar fascinators).

E os convidados se esforçam, hein?! É quase mesmo como se fosse um fashion week de chapeús mais loucos e incríveis.

Confira alguns dos que passaram por lá!

–

Rainha Elizabeth II está de bom humor, está vibrante, é tão bom ver o netinho Harry, afinal, encontrando a felicidade, não é mesmo?! Por isso, um chapéu com flores em tom de azul celeste devidamente coordenadas com a estampa da blusa – porque para não errar, o melhor é sempre combinar, como diria sua avó.

–

Proibida de usar fascinator, Meghan Markle, então, resolveu não economizar no drama na hora de escolher um chapéu Philip Treacy. Sem dúvida, esse chapéu INCRÍVEL merecia coisa melhor do que o vestido eleito por ela.

–

Princesa Michael de Kent, aquela lá que usou um broche racista no primeiro encontro com Meghan Markle e depois pediu desculpa, também estava lá empenhada na competição de usar o maior chapéu. Não ganhou, no entanto…

–

… Porque se tem uma coisa que os britânicos são ensinados desde cedo, além de dirigir na esquerda, é de que os chapeús SEMPRE podem ser maiores…

–

SEMPRE.

–

Mariah Carey morreu de inveja desse…

–

Nada mais apropriado do que usar um cavalo na cabeça em uma competição de cavalos, não?

–

Para algumas pessoas, no entanto, cavalos não são suficientes, então, a escolha lógica, em vez de uma melancia, seria usar um pavão na cabeça!

–

É a estação das flores, pessoal…

–

E, seguindo a cartilha da Rainha Elizabeth II, essa convidada também optou pela combinação.

–

E não se esqueçam: um flor bem hidratada, cresce maior e mais vistosa!

–

Princesa Beatrice e Princesa Eugene estavam em um mood mais discretão.

–

O mesmo não pode ser dito destas garotas que arrasaram nos looks combinandinhos. Quem nunca sonhou em fazer isso com as melhores amigas, hein?!