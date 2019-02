Os figurinos mais invejados de Viver a vida

1/4 Alinne Moraes

Os looks despojados, usados antes do acidente, como as túnicas e os vestidos soltinhos, ainda fazem sucesso entre as telespectadoras. Brilho total Como o vestido bordado com paetês dourados já atrai todos os olhares, complemente o look com acessórios de tons neutros. Usar uma combinação por baixo de cor contrastante, como o preto, faz com que o look fique menos chamativo e, ao mesmo tempo, mais moderno.Look natural A beleza jovial é ressaltada pelo gloss rosado. A ousadia da personagem de Alinne Moraes fica por conta do esmalte escuro e metálico. O protetor térmico cria uma capa em volta dos fios e protege do calor da chapinha, do secador e do baby liss. Alegre, a sombra coral é o item mais comentado e desejado da maquiagem da Luciana.VESTIDOS KOSII (R$ 698)COLARES COM PINGENTE DE COROA (R$ 55) E DE LAÇO (R$ 70) PAULA VELLOSOPULSEIRA MORANA (R$ 69)BOLSA LE LIS BLANC (R$ 359,50)SAPATOS BANANA PRICE (R$ 179)SOMBRA MYTHOLOGY, M.A.C (R$ 69)FINALIZADOR THERMO ACTIVE, TRUSS (R$ 45) ESMALTE BLACK-OUT, RISQUÉ (R$ 2,50)GLOSS TENDERHEART, CLINIQUE (R$ 57)*Preços pesquisados em maio de 2012