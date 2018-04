Os looks mais incríveis das minas no último dia do SPFW

Acabou! Após uma semana de desfiles, closes certos, carões e alguns bons looks do dia, o SPFW terminou nesta quinta-feira (26).

Durante todo o evento, a gente, aqui do MdeMulher, pescou as melhores produções de moda das garotas que passarem pelo Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O resultados foram algumas tendências detectadas e muitos lookinhos inteligentes e inspiradores.

Abaixo, confira as produções mais incríveis do último dia da semana de moda de SP.

Larissa Cunegundes, 27, Jornalista

Muriel Picon, 27, Dona de Brechó

Jacque Canteli, 23, Modelo

Julia Anadam, 25, Jornalista

Gessica Justino, 30, Produtora Criativa

Carolina Stauch, 20, Moda

Mirella Tessarim, 23, Turismóloga

Cindy, 21, Modelo

Priscila Marques, 27, Blogueira

Aline Flores, 28, Blogueira e consultora de estilo

Beatriz Stefano, 25, Relações Públicas