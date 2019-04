Os looks mais incríveis do primeiro dia de Lollapalooza 2019

Foi dada a largada para o Lollapalooza 2019. E neste ano a oitava (!) edição do festival traz um lineup que mistura bandas famosas, como Arctic Monkeys e Kings Of Leon, com bons nomes para ficar de olho – nossa sugestão é que você procure pelo som das cantoras Duda Beat e Jorja Smith.

Mas não é “só” de música que vive o Lolla, viu? Os três dias de evento acabam funcionando, também, como boa fonte para caçar tendências de moda e beleza, já que quem passa por lá não costuma ter muito medo de ousar no lookinho do dia.

Demos um giro pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e garimpamos os looks mais legais – e copiáveis – das minas estilosas que passaram por esse primeiro dia de shows. Spoiler: o conforto ainda é palavra de ordem no rolê e pochetes, camisas coloridas, tênis e tops tipo faixa continuam queridinhos da galera.

Veja os melhores looks da sexta-feira, a seguir

Bruna Huli (@bruhuli)

–

24, Fotógrafa

Karol Ribeiro (@_moongxrl)

–

19, Estudante de Publicidade

Stephanie Reis (@stephanieareis)

–

21, Modas

Mariana Silva (@wooadi)

26, Analista de BI

Merllin de Souza (@merllindesouza)

–

26, Doutoranda em Medicina na USP

Jacqueline Alves (@jacqquelineaf)

–

23, Produtora de Moda e Figurinista

Dyonatan Wesley (@dyonatank)

–

20, Estudante de Psicologia e DJ

Gabriela Baccho (@gabrielabaccho)

–

19, Estudante

Maria Eduarda (@madu.corteze)

–

17, Estudante

Amábile Reis (@amabilerreis)

–

26, Jornalista

Karina Hutchence (@karinahutchence)

–

33, Jornalista

Monique Oliveira (@moniquebarthollo)

–

19, Estudante

Barbara Carolina (@ba_zotti)

–

31, Gerente

Patrícia Campos (@pattykampos_)

–

29, Auxiliar Administrativa

Sofia Daris (@sofidaris)

–

19, Estudante

Aline Maximo (@uailines)

–

24, Designer

Julia Margon (@juliamargon)

–

22, Tatuadora