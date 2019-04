Os looks mais lindos da semana: Kristen Stewart, Taylor, Sophie Turner e +

Que loucura! Essa deve ter sido a semana mais cheia de agitos no mundo da cultura pop em muito tempo! Entre os vários eventos, a esperada estreia de “Vingadores: Ultimato”, a festança da revista TIME para homenagear as 100 pessoas mais influentes do mundo, a estreia da música nova da Taylor Swift, “ME!”, o aniversário temático da Gigi Hadid e isso sem contar a grande batalha que vai rolar em “Game of Thrones”, no próximo domingo. O que tudo isso significa? Celebridades comprometidas a aparecer com looks interessantes em troca de publicidade gratuita para os projetos delas!

Abaixo, a gente fez uma seleção com as produções mais incríveis das famosas nesses últimos dias. Entre as nossas fashionistas bem vestidas, Scarlett Johansson extremamente linda em um vestido Versace, Sophie Turner arrasando em um pretinho sexy e nada básico Mugler, Kristen Stewart em mais um terno bem cortado e sensacional do Thom Browne e Indya Moore parecendo uma deusa em mais uma criação cósmica da Iris van Herpen

Celeb: Scarlett Johansson

Spot: Estreia de “Vingadores: Ultimato”, em Los Angeles

Look: Vestido Versace

Data: 22 de abril

Celeb: Danai Gurira

Spot: Estreia de “Vingadores: Ultimato”, em Los Angeles

Look: Vestido Oscar de la Renta

Data: 22 de abril

Celeb: Indya Moore

Spot: Festa da revista TIME das 100 Personalidades mais influentes, em NY

Look: Vestido Iris Van Herpen

Data: 24 de abril

Celeb: Gigi Hadid

Spot: NY

Look: Blazer Cropped e jeans Off-White

Data: 24 de abril

Celeb: Kristen Stewart

Spot: Estreia de “JT Leroy”, em Hollywood

Look: Terno Thom Browne

Data: 24 de abril

Celeb: Letitia Wright

Spot: Estreia de “Vingadores: Ultimato”, em Los Angeles

Look: Terno Armani Privé

Data: 22 de abril

Celeb: Sophie Turner

Spot: Sessão de fotos de “X-Men: Fênix Negra”, em Paris

Look: Vestido Mugler

Data: 26 de abril

Celeb: Taylor Swift

Spot: Festa da revista TIME das 100 Personalidades mais influentes, em NY

Look: Vestido J. Mendel

Data: 24 de abril