Os looks mais loucos e absurdos no tapete vermelho do VMA 2019

Ai, papai! Na última segunda-feira (26), aconteceu o VMA 2019, premiação da MTV conhecida pelos diversos momentos polêmicos e, obviamente, pelos looks um tanto fora da casinha (como esquecer, por exemplo, quando Lady Gaga apareceu usando um vestido feito de carne?) no tapete vermelho.

Neste ano, em Nova Jersey, o evento não decepcionou no quesito fashion e “serviu” produções loucas e absurdas – com direito a duas convidadas usando cobras para complementar as produções. A gente só queria lembrar que animais não são acessórios, ok?

Por isso, não espere nada muito chique, a ideia é chocar, render cliques e, com sorte, virar meme no Twitter!

Abaixo, confira a nossa seleção com os destaques da noite!

zoom_out_map 1 /27 (Paul Bruinooge/Getty Images) Taylor Swift usa Versace

zoom_out_map 2 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Lizzo usa Moschino

zoom_out_map 3 /27 (Aaron J. Thornton/Getty Images) Rosalía usa Burberry

zoom_out_map 4 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Normani

zoom_out_map 5 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Gigi Hadid usa Tom Ford

zoom_out_map 6 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Lil Nas X usa Christian Cowan

zoom_out_map 7 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) FKA twigs usa Ed Marler

zoom_out_map 8 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Camila Cabello

zoom_out_map 9 /27 (Dominik Bindl/VMN19/Getty Images) Joe Jonas e Sophie Turner

zoom_out_map 10 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Bebe Rexha usa Christian Siriano

zoom_out_map 11 /27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Bella Hadid usa Charlotte Knowles

zoom_out_map 12 /27 (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Lil' Kim

zoom_out_map 13 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Hayley Kiyoko

zoom_out_map 14 /27 (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images) Adriana Lima

zoom_out_map 15 /27 (Paul Bruinooge/Getty Images) Halsey usa Dundas

zoom_out_map 16 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Hailee Steinfeld

zoom_out_map 17 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Jonathan Van Ness usa by Fang

zoom_out_map 18 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Keke Palmer usa Yousef AlJasmi

zoom_out_map 19 /27 (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Diplo

zoom_out_map 20 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Tana Mongeau

zoom_out_map 21 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Queen Latifah usa Sergio Hudson

zoom_out_map 22 /27 (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Ebonee Davis

zoom_out_map 23 /27 (Paul Bruinooge/Getty Images) H.E.R.

zoom_out_map 24 /27 (Aaron J. Thornton/Getty Images) Ava Max

zoom_out_map 25 /27 (Kevin Mazur/WireImage/Getty Images) Zara Larsson usa Giambattista Valli

zoom_out_map 26 /27 (Jim Spellman/FilmMagic/Getty Images) Heidi Klum

zoom_out_map 27/27 (Axelle/Bauer-Griffin/WireImage/Getty Images) Alison Brie usa Elie Saab