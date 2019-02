Os maiôs e bodies mais fabulosos para curtir o Carnaval 2019

Chega de pensar em bodies e maiôs como peças restritas ao mundinho da moda praia e íntima. Hoje, tão populares quanto os bloquinhos de Carnaval, essas peças invadiram o dia a dia das garotas fashionistas e são o maior sucesso do bloco, da boate, da house party…

As marcas, de olho nesse filão, a cada ano capricham ainda mais nas ofertas. Para 2019, tem maiô com modelagem retrô, com aplicação de brilho, com jeitos mil de amarrar e literalmente em todas as cores do arco-íris.

Abaixo, a gente separou as melhores opções para você ser uma foliã ainda mais estilosa.