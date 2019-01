Os melhores e mais chiquíssimos looks do Critics’ Choice Awards 2019

A temporada de tapetes vermelhos nos Estados Unidos está abertíssima! Na semana passada, aconteceu o popular Globo de Ouro e, no último domingo (13), foi a vez do Critics’ Choice Awards, premiação concedida pelos críticos de cinema e TV de Hollywood.

Leia Mais: Veja a lista completa de vencedores do Critics’ Choice Awards 2019

Por ser um evento um pouco menos badalado que o Oscar, as famosas normalmente costumam não aparecer com seus melhores looks. É um red carpet, digamos, um pouco mais low profile, então, não dá para esperar muitos vestidos dramáticos e caudas gigantescas. É tudo mais simples, mais discreto, mais minimal.

Mas isso não significa que as estrelas não arrasaram. O branco foi a cor mais usada na noite e rolaram algumas produções bem interessantes. Abaixo, a gente separou as melhores.