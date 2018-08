Os Melhores Looks das Famosas no Tapete Vermelho do VMA 2018

Quanto mais fotogênico o look, melhor. Esqueça produções basiquinhas ou sofisticadas, no VMA (Video Music Awards), premiação norte-americana que celebra os melhores videoclipes, o que vale é aparecer – mesmo que isso signifique usar um vestido de carne.

O tapete vermelho do evento desta segunda-feira (20) não foi diferente. E o icônico Radio City Music Hall, em Nova York, nunca mais será o mesmo após tantas loucurinhas. Abaixo, a gente separou as melhores produções das famosas (e de alguns famosos estilosos!).

Confira as melhores produções

Cardi B escolheu usar veludo molhado no tapete vermelho e, bem, é verão em Nova York e, bem, ESTÁ FAZENDO UNS 500 GRAUS POR LÁ. Mas tudo por um bom look, não é mesmo? Até ficar ensopada! Diferente de tudo o que ela já usou, o vestido tem um quê glamouroso e Hollywood antiga e, olha só, caiu superbem na mãe do bebê Kulture. A cor, por exemplo, fotografa muito bem e ficou ótima nela. O tecido poderia ter uma qualidade melhor, mas o caimento na cintura ficou PERFEITO. A peruca pixie também estava fabulosa.

Um blazer maravilhoso e um look maravilhoso. Se a gente pudesse mudar alguma coisa, seria a camisa estampada ali embaixo, mas o comprometimento com a moda que o Shawn demonstra é louvável.

Um vestido surpreendentemente chique (para os padrões do VMA). A gente não é fã do top, mas a saia é divertida e, mesmo com o shape polêmico, estranhamente funciona. O cabelo também estava no ponto.

Um look muito Kardashian, muito VMA 2015. Mas a gente te ama pelo serviços prestados em “Pretty Little Liars”, tá?

