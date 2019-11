Os novos tênis Converse do Mickey são meu sonho de princesa da Disney

–

Ele fez 90 anos em 2018, mas as comemorações aparentemente não tem fim! Após parcerias com Vans, Beats by Dr. Dre, Havaianas, e Zaxy, o Mickey Mouse, ratinho mais famoso do planeta (foi mal, Ratatouille!), se jogou em mais uma colaboração para lá de babadeira.

Disney, Converse, e KITH, marca de lifestyle norte-americana, se uniram e criaram três versões fofíssimas do modelo clássico Chuck 70. A ideia por trás de cada par é de homenagear os momentos mais icônicos do personagem durante toda a existência dele.

O primeiro deles, bastante sofisticado, é todo feito em couro preto e traz várias interações próximas da entressola do bichinho desde a década de 1920, nos tempos de “O Vapor Willie” quando ele ainda ~não tinha cor~, até a versão mais moderna dele.

O segundo e mais irreverente do grupo, é produzido na tradicional lona e em um tom de branco desgastado – tendência forte dos últimos tempos. O toque divertido fica pela estampa que usa as orelhas do Mickey como se fossem os ilhós de metal por onde passam os cadarços.

Por fim, o mais fashionista de todos tenta imitar o pelo do ratinho com lã, além de homenagear os suspensórios dele com a adição da cor vermelha no pacote. Uma loucurinha literalmente fofa!

Todos os modelos começaram a ser vendidos no site da KITH a partir do dia 18 de novembro por 140 dólares cada par (cerca de 580 reais). Não existe previsão de venda no Brasil, mas a marca entrega por aqui. Vale ficar atenta!