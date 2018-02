Os novos tênis da Nike para o Dia dos Namorados são… um AMOR

A Nike lançou uma coleção perfeita para o “Dia Dos Namorados” norte-americano, que no país é no começo do ano, dia 14 de fevereiro. E pensou em um jeito minimalista, mas muito fofo de comemorar a época.

Se você é uma romântica incorrigível, mas não quer que as pessoas saibam, esse é o tênis perfeito para você. Ele é muito confortável e discreto, além de ser um amor com os corações estilizados que compõem o design.

Os modelos entrarão para o catalogo online da Nike dos Estados Unidos dia 10 de fevereiro e ainda não dá para saber se eles vão chegar na loja brasileira da marca. O preço deles no exterior está por volta de 398 reais, segundo o site francês Sneakers.fr.

Ao contrário da maioria dos produtos feitos para o feriado, o famoso vermelho paixão não aparece tanto, dando lugar para o branco, assim, tudo fica mais simples. Mas não pense que eles entram menos no clima de “o amor está no ar”, porque na parte de trás de cada pé do calçado há metade de um coração. Ou seja, se você encostar os calcanhares, completa o coração.

O design vem em dois modelos que são uma graça:

Nike Air Force 1 Low

Ele tem a parte interna preta e pequenos adereços pretos na parte da frente do tênis.

Nike Blazer Low

Um pouco mais baixo que o outro modelo, ele é todo branco, incluindo os adereços nos cadarços.

Os modelos são lindos e combinam com qualquer roupa. Ninguém vai conseguir parar de usar!