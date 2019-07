Os novos tênis de veludo da Converse são (literalmente) muito fofinhos

Lembra que, ainda em janeiro, a Converse lançou no Brasil uma collab de tênis em parceria com o rapper Tyler, the Creator, que comanda a marca GOLF WANG? Pois bem.

Após o sucesso dessa primeira linha, a Converse decidiu manter a parceria, e novas releituras dos modelos clássicos One Star e Chuck 70 estão prestes a desembarcar por aqui, agora parte da coleção Quilted Velvet GOLF LE FLEUR*. O diferencial dos tênis, que chegam em agosto com exclusividade nas lojas Cartel 011 e Maze, é que eles foram confeccionados em VELUDO matelassê – ou seja, são literalmente muito fofinhos.

Leia Mais: Vem ver os 9 modelos mais legais de tênis lançados em junho e julho

São duas versões do One Star, de cano baixo, disponíveis nas cores Barbados Cherry, um cereja com solado branco, e Brown Sugar, um marrom claro mais discreto.

Há, ainda, uma versão do tênis Chuck 70, de cano alto, no tom batizado de Tillandsia Purple, roxo bem vibrante.

Todos os três modelos contam com o logo da florzinha nas laterais, marca registrada da GOLF, e estampas do mesmo desenho na sola gráfica.

O único defeito dos calcados é o preço, um pouco indigesto: por aqui, cada par sai por R$ 749,90.

Veja detalhes dos três modelos disponíveis:

Tênis Chuck 70 Quilted Velvet Golf Le Fleur x Tyler, The Creator – R$ R$ 749,90 Tênis Chuck 70 Quilted Velvet Golf Le Fleur x Tyler, The Creator – R$ R$ 749,90

Tênis One Star Quilted Velvet Golf Le Fleur x Tyler, The Creator – R$ R$ 749,90 Tênis One Star Quilted Velvet Golf Le Fleur x Tyler, The Creator – R$ R$ 749,90