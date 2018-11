Os tênis de glitter da Vans são mágicos e finalmente chegaram ao Brasil

Ei, está precisando de um pouco de mágica na sua vida? Pois a Vans pegou um pouco daquele pó de unicórnio chamado glitter e resolveu jogar na nova coleção de tênis deles – que está PER-FEI-TA!

Chamada de Lurex Glitter Pack, a edição especial é uma releitura dos clássicos da marca, os famosos Old Skool, Authentic e Sk8-Hi, com muito brilho e atitude disco. É como se o glamour das discotecas dos anos 1970 fosse parar no street wear.

Old Skool – R$ 349,99 Old Skool – R$ 349,99

Se desde os anos 1990 o lurex já era usado no cabedal dos acessórios deles, desta vez, eles resolveram levar o brilho para outro nível e ~tascaram~ glitter até nos cadarços.

Authentic – R$ 299,99 Authentic – R$ 299,99

Disponíveis nas cores rosa, cinza e chumbo, os produtos custam entre R$ 299,00 a R$ 399,00 e já se encontram no site oficial da marca (alguns já estão esgotados!)e em revendedores autorizados por todo o país.

Sk8-HI – R$ 399,99 Sk8-HI – R$ 399,99

A gente já quer!