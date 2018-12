Os 14 tênis mais legais e estilosos de 2018

Os anos 1990, há algum tempo rondando a moda e as criações dos estilistas, fincaram de vez os pés (desculpa o trocadilho!) nas produções de tênis mundo afora.

Outrora rejeitados, os chunky sneakers (ou ugly sneakers ou daddy sneakers), que fizeram a cabeça do seu pai na década do grunge, caíram no gosto das consumidoras, ganharam o desejado ~selo de modernidade~, foram o sucesso do ano e ditaram os rumos do mercado mundial de calçados.

Leia Mais: A Nike criou o tênis mais absurdo e surpreendente dos últimos anos

Outra tendência fortíssima? A plataforma fugiu das sandálias e foi parar nos tênis mais legais do ano: da SUPERGA até a Melissa, todo mundo só queria saber de um saltinho a mais no street wear, assim como o neon, que saiu das boates e foi direto para os pés das garotas estilosas.

As parcerias, como Disney x Vans, também deram o tom das melhores criações, assim como o revival de modelos clássicos do passado.

Abaixo, a gente separou os modelos mais legais e estilosos de 2018: