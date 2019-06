Os tênis Nike x Stranger Things são uma viagem (sem volta) para os anos 80

Com a iminente e esperada estreia da terceira temporada do fenômeno “Stranger Things” no próximo dia 4 de julho, nada mais natural do que a Netflix querer ampliar ao máximo os lucros com produtos inspirados na série. Na cola da coleção feita em parceria com a loja de departamentos H&M, lançada no início de maio, o serviço de streaming anunciou uma supercollab com a Nike.

Com lançamento na gringa previsto para o dia 27 de junho, a colaboração é uma viagem no tempo diretamente para 1985, ano no qual o seriado vai se passar, e traz diversos produtos com um carregado perfume oitentista.

Entre as primeiras ofertas (existe a previsão de novos lançamentos!), estão três modelos de tênis, além de camisetas e blusões de moletom. Inspirada nos uniformes da escola de Hawkins, a cartela de cores mescla tons de laranja, verde, azul e branco.

Para as loucas por sneakers, a empresa aposta nas clássicas modelagens Cortez, Air Tailwind e Blazer – todos eles trazem estampado o famoso tigre, que é símbolo da instituição de ensino presente na atração de TV.

Os preços ainda não foram divulgados e ainda não há previsão para chegada no Brasil.