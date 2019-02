Oscar 2018: os melhores looks das famosas no tapete vermelho

A cerimônia de entrega do Oscar 2019 rola no domingo (24), e, infelizmente, é o encerramento da (longa!) temporada de tapetes vermelhos da indústria cinematográfica norte-americana. É, também, o red carpet pelo qual todas as celebridades estão esperando: o mundo está com os olhos voltados para Los Angeles, onde acontece o bafo todo, e atrizes e atores fazem questão de aparecer com os melhores looks deles.

Entre as estrelas que desfilam na festa, estão Lady Gaga, indicada nas categorias de Melhor Atriz e Música Original pelo filme “A Star is Born”, Lupita Nyong’o, uma das protagonistas do sucesso “Pantera Negra”, Emma Stone, que concorre como Atriz Coadjuvante pelo longa “A Favorita”, a nova queridinha Yalitza Aparício, indicada a Melhor Atriz por “ROMA”, entre outras celebs.

Abaixo, a gente, aqui do MdeMulher, separou os melhores looks das famosas. Vem ver!

Constance Wu usa Versace

Elsie Fisher

Emilia Clarke

Laura Harrier usa Louis Vuitton

Amandla Stenberg

Marie Kondo

Shangela

Yalitza Aparicio

Marina de Tavira

Michelle Yeoh