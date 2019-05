Ousada, Iza arrasa no look ao combinar biquíni de veludo e meia arrastão

No último fim de semana rolou a Virada Cultural de São Paulo, que contou com diversos shows gratuitos de diferentes artistas brasileiros, espalhados por toda a cidade. Entre os nomes que se apresentaram, estava a cantora Iza que, além de arrasar no palco localizado no Vale do Anhangabaú, na madrugada de domingo (19), acertou também nos looks escolhidos para o evento.

Com styling de Bianca Jahara e produção de moda de Alan Gomes, ela optou por um visual moderninho (e ousado), que misturava um biquíni colorido de veludo, em tons de verde, vermelho, preto e amarelo, com um coturno clássico. As cores da produção, vale dizer, não foram escolhidas à toa: elas fazem referência à paleta de ‘Brisa’, seu videoclipe da música de mesmo nome – um reggae animadinho – mais recente, lançado no mês passado.

O lookinho todo é da Blant Store, loja de moda praia que tem uma seção do site toda dedicada aos maiôs e biquínis de veludo. Mas o mais legal na produção da Iza ficou mesmo por conta da meia arrastão – no caso dela, uma espécie de macacão arrastão cheio de pedrinhas brilhantes, colocado por baixo das peças principais.

Um minuto da sua atenção para apreciar a beleza dessa mulher:

Sério.

Ainda na Virada, Iza trocou de look e, dessa vez, escolheu um visual mais esportivo e confortável: manteve o coturno nos pés e foi de conjuntinho colorido de top e calça, da Hype Beachwear. A gente amou o laço no cabelo combinando com o batom, viu?