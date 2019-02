Ousado, este vestido de Kim Kardashian foi criado em 1998

Depois de usar o vestido mais transparente de todos – e arrasar no look, diga-se – Kim Kardashian ousou de novo, dessa vez ao escolher um modelito preto que é, na verdade, uma peça vintage do designer francês Thierry Mugler.

Na noite de domingo (17), para comparecer ao Hollywood Beauty Awards, premiação que presta homenagem a alguns profissionais da beleza, em Los Angeles, Kim elegeu o vestido, ajustado ao corpo, com gola alta e cheio de recortes na região do busto. O modelo sexy foi criado originalmente em 1998, e vem com duas faixas de tecido, que seguem a linha do vestido, para serem usadas nos pulsos.

A socialite e empresária posou ao lado de seu cabeleireiro, Chris Appleton, que compartilhou um clique no Insta no qual é possível reparar com maior atenção em seu visual completo. O longo conta, ainda, com uma fenda na perna direita. Kim coordenou o look pretinho com uma sandália de tiras, além do coque bem preso, no alto da cabeça.

A propósito, Kim não foi a primeira a “reciclar” um look Mugler das passarelas de antigas temporadas. Cardi B também escolheu um visual vintage da grife, para comparecer ao tapete vermelho do Grammy, na semana passada – no caso da cantora, a peça datava de 1995, e fazia referência ao famoso quadro “O Nascimento de Vênus”, do pintor Sandro Botticelli.