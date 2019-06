Pandora lança nova linha inspirada nos melhores personagens de ‘Toy Story’

‘Toy Story 4’, que teve 100% de aprovação da crítica e promete ser um dos desenhos mais tristes na história da Disney Pixar, estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (20), mas a verdade é que já faz quase 25 anos que personagens como Woody e Buzz Lightyear são amados pelo público (infantil e adulto).

Aproveitando o clima nostálgico e o sucesso já garantido da nova história dos brinquedos, a Pandora acaba de lançar uma linha de charms, ou berloques, toda inspirada na animação. A coleção conta, no total, com quatro joias em prata, que podem ser usadas para enfeitar braceletes ou como pingentes em colares.

Entre elas, estão o charm de Woody, que traz, além de uma miniatura do desenho, a inscrição ‘You’ve got a friend in me’ (ou ‘Você tem um amigo em mim’) na alça, o de Jessie, decorado com uma pedrinha amarela, o de Buzz Lightyear, que conta braços e pernas articulados, e ainda traz a icônica frase ‘To infinity and beyond’ (‘Ao infinito e além’, em português) e, finalmente, o do fofíssimo Alien, com seus três olhos e roupinha esmaltada em azul.

A collab já está disponível para compra, tanto no site oficial da Pandora quanto nas lojas físicas da marca. Cada joia sai pelo valor de R$ 359.

Veja a linha completa, em detalhes:

Charm Disney Pixar Alien, R$ 359 Charm Disney Pixar Alien, R$ 359

Charm Pendente Disney Pixar Buzz Lightyear, R$ 359 Charm Pendente Disney Pixar Buzz Lightyear, R$ 359

Charm Pendente Disney Pixar Jessie, R$ 359 Charm Pendente Disney Pixar Jessie, R$ 359