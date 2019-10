Paolla Oliveira arrasou no look inspirado em “Meninas Malvadas” no RiR

Bruna Marquezine pode até não ter se inspirado no grupo RBD para criar o look ~polêmico~ dela, mas Paolla Oliveira, para o penúltimo dia de Rock in Rio, no sábado (5), certamente escolheu uma produção que fazia referência ao clássico moderno “Meninas Malvadas”, mas de um jeito nada óbvio.

Lembra quando tentaram sabotar a Regina George (Rachel McAdams) cortando dois buracos no top branco dela? Pois é, ela criou uma tendência na escola dela e, anos depois, uma das maiores atrizes do Brasil resolveu recriar esse conceito. Relevância é tudo!

Amei a homenagem de Paolla Oliveira pra Regina George no Rock in Rio. pic.twitter.com/bpDQn3095o — Carol Prado (@pradocrl) October 6, 2019

Para o evento, ela apostou em uma produção toda gótica e confortável e o destaque, claro, ficou por conta da camiseta com os tais recortes que evidenciavam a lingerie.

“É um look todo poderoso, de liberdade. O rock and roll fala disso”, explicou a atriz em entrevista ao Multishow.

No Instagram, tempos depois, ela publicou o look e, com bom humor, assumiu a inspiração:

Gatíssima!