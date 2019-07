Paolla Oliveira usa o vestido de noiva mais Vivi Guedes de todos na novela

Depois de Maria da Paz (Juliana Paes) e Régis (Reynaldo Gianecchini) se casarem em ‘A Dona do Pedaço’, será a vez de Vivi Guedes (Paolla Oliveira) e Camilo (Lee Taylor) trocarem alianças na trama das nove – ou quase isso.

Conforme a própria Globo informou em comunicado à imprensa, nas cenas do casamento, previstas para irem ao ar a partir da próxima segunda-feira (15), Vivi será humilhada pelo noivo no altar, por conta de seu envolvimento com Chiclete (Sergio Guizé).

Mesmo assim, casamentos novelísticos sempre são uma boa oportunidade para tirarmos inspirações no quesito vestido de noiva. E no caso de Vivi, influenciadora digital toda fashionista, é claro que o modelito escolhido para ela seria, no mínimo, ousado.

Pensada por Sabrina Moreira e Claudia Kopke, figurinistas da novela, e criada pela estilista Helô Rocha para o Atelier Le Lis, a peça é um tomara que caia com corpete trançado nas costas, livre de qualquer tipo de adereço – segundo Sabrina, ela e Claudia optaram por prezar mais pelo design do que pelos detalhes:

“O vestido é de tafetá, completamente liso, sem nenhum tipo de bordado, brilho ou aplicação. Ele é curto na frente, longo atrás, com babados balonê, corset. Além disso, usamos com meia calça, scarpin branco e luvas até o cotovelo”, disse ela.

Por aqui, sentimos umas vibes meio ‘November Rain’, da banda Guns N’ Roses. No clipe da música, lançado no início dos anos 90, uma jovem se casa usando um vestido bem parecido com o de Vivi.

Dê o play (se quiser pular para a cena do casamento, vá para o minuto 1:44 do vídeo):

Delineado gatinho, batom nude rosado e cabelos soltos enfeitados com um voilette, esse véu bem mais curto com redinha, completaram o look noiva.

Veja mais fotos do vestido:

Você usaria?