Para variar, Kate Middleton monta look perfeito e extremamente elegante

Kate Middleton costuma arrasar muito quando o assunto é looks. E dessa vez não foi diferente. Na manhã deste sábado (8), a duquesa compareceu no Trooping the Colour, evento tradicional da Família Real, e nos trouxe um show de elegância com sua escolha de vestido e chapéu.

Ela participa do Trooping the Colour desde 2011, e já aprendeu com a rainha que nada como um look claro e monocromático para se destacar. Vestindo Alexander McQueen, Kate decidiu apostar em um amarelo suave e brilhou que nem o sol.

Para complementar o look, a duquesa de Cambridge combinou o vestido com um chapéu floral cheio de detalhes – item de Philip Treacy que ela já havia usado no casamento de Meghan e Harry. Para as joias, ela escolheu brincos clássicos, e nas mãos usou as três alianças de casamento que sempre usa.

Juntinho da família, feliz da vida, convenhamos: ela está perfeita!