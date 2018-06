Para variar, Zendaya arrasou usando um guarda-chuva de couro como vestido

E alguma vez essa mulher já usou algum look mais ou menos? Zendaya, aos 21 anos, é uma das atrizes mais quentes de Hollywood e, se tem uma coisa que ela nunca decepciona, é no tapete vermelho. É como se ela fosse um projeto promissor de Rihanna.

No último sábado (16), no red carpet do “MTV Movie & TV Awards”, em Los Angeles, não foi diferente, ela arrasou usando um guarda-chuva de couro.

A silhueta do vestido, na verdade, tem outro nome: xícara de chá, mas, sim, o vintage August Getty da atriz, parece um maravilhosamente chique guarda-chuva de couro.

Claro, a escolha podia ter dado muito errado, mas o styling esperto de Law Roach fez toda a diferença! O escarpim Christian Louboutin, por exemplo, estrategicamente na cor do vestido, serviu para não tirar muito a atenção da peça, a verdadeira estrela da produção. Com a mesma função, ponto também para o cabelo com efeito molhado.

Em um evento no qual todas as estrelas jovens estão desesperadas para parecer modernas, Zendaya faz isso sem muito esforço e com um vestido vintage. Essa garota sabe das coisas.