Patrícia Poeta usa look com sandália polêmica para apresentar o “Encontro”

Na semana passada, Patrícia Poeta esteve à frente do programa “Encontro”, enquanto Fátima Bernardes curtia merecidas férias. A missão foi cumprida e, por lá, durante o curto período, a apresentadora desfilou um festival de looks do dia espertos e inspiradores.

Um, em especial, chamou a nossa atenção: o vestido verde usado na última sexta-feira (27). Modernoso, ele tinha uma barra assimétrica levemente inspirada nos figurinos de dança flamenca (e na emoji dançarina!).

O detalhe especial ficou por conta da sandália branca com tiras transparentes de plástico, material polêmico que há algum tempo ensaia ser a próxima grande tendência no seguimento dos acessórios. Antenada, hein, Patrícia?!

A gente só tiraria o cinto e os brincos para o lookinho ficar perfeito.