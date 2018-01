Patrícia Poeta simplesmente arrasou com vestido de couro matador

Uau. Patrícia Poeta sempre foi uma das referências de estilo para muitas mulheres brasileiras. Quando era apresentadora do “Fantástico”, por exemplo, os looks escolhidos por ela sempre apareciam entre os mais desejados pelas telespectadoras da emissora.

Leia Mais: Marina Ruy Barbosa estava sublime com “macacão chique” da Colcci

De uns tempos para cá, no entanto, principalmente, desde que ela começou a comandar o “Caixa de Costura”, reality de moda do GNT, ela tem surpreendido por escolhas, digamos, mais fashionistas, mais antenadas – sempre, claro, afinadas com a vibe sexy que ela tanto adora!

E no último sábado (13), durante participação no “Altas Horas”, a jornalista simplesmente arrasou num vestido preto de couro matador. Justo e todo trabalhado nas franjas, o vestido midi da NK Store foi coordenado com sandálias de tiras pretas e maxi-brincos no mesmo tom.

O complemento perfeito? O cabelão solto. A gente