Pediram para Meghan Markle usar looks discretos e ela surgiu usando paetê

Desde que se casou com Príncipe Harry, há exatos seis meses, e entrou para a família real, Meghan Markle é vítima de todo tipo de acusação, como a que diz que ela está transformando a vida de quem trabalha para ela em um inferno, e boato. Alguns podem até ser verdade, mas a maioria é invenção da cruel imprensa britânica.

A última fofoca dá conta de que a Rainha Elizabeth II não está nem um pouco feliz com as escolhas fashion da Duquesa de Sussex (principalmente por causa desse vestido com fenda) e que, inclusive, já rolou um pedido formal para que a ex-atriz deixe um pouco de lado o estilo glamouroso de se vestir de Hollywood e priorizar, digamos, looks mais conservadores, como informa o Daily Mail.

Em primeiro lugar, essa ~notícia~ não faz sentido algum já que, desde o casório, Meghan só faz vestir produções muito discretas e quase sempre em cores sóbrias que não fazem nenhum favor a ela. Em segundo lugar, sabe qual foi a reação dela na primeira aparição pública após o “vazamento” desse bafo? Ela simplesmente escolheu um look de paetê.

Para o Royal Variety Performance 2018, espécie de festival de música que tem objetivo de arrecadar fundos para artistas, que acontece na última segunda-feira (19), em Londres, escolheu um top com uma espécie de peplum modernizado e todo trabalhado no brilho. Para coordenar com algo tão único, a duquesa escolheu uma saia preta básica. Ambas as peças são da grife Safiyaa.

Não é exatamente o look de alguém que foi mandada dar uma maneirada no glamour, certo? Meghan e Harry parecem um casal de cinema.