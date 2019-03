Por incrível que pareça, Rainha Elizabeth II e Kate Middleton nunca tiveram um “dia das garotas” sozinhas, todas as aparições públicas das duas sempre aconteceram com outros membros da realeza presentes… Mas, como tudo tem uma primeira vez, nesta terça-feira (19), elas foram escaladas para a reabertura da Bush House, edifício histórico dentro do campus da King’s College London, em Londres.

E, antes de mais nada, o momento mais fofo da visita aconteceu ainda dentro do automóvel real, quando casualmente elas dividiram uma mantinha!

Será que foi a Rainha quem ofereceu? Ou, como quem não quer nada, a duquesa mandou: “Ai, tá muito frio, compartilha aí esse cobertor, Rainha…” Brincadeiras à parte, a moda foi o outro ponto alto do compromisso!

Kate, impecável como sempre, lançou mão de um elegante casaco-vestido cinza Catherine Walker com a cintura ultramarcada, silhueta que virou a marca registrada dela. Saltos Gianvito Rossi e clutch Mulberry completaram a produção.

No entanto, quem brilhou mesmo foi a Rainha Elizabeth! Sempre fã de looks nada usuais, ela se mostrou fã de uma das cores favoritas das fashionistas: o rosa millennial, tom escolhido para o casaco Stewart Parvin e o chapéu.

Tudo ficou ainda mais moderno pelo escolha de acessórios pretos para completar a produção.

Estilosíssimas!