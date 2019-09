O Halloween acontece só no final de outubro, mas o Pinterest, cardápio online com inspirações dos mais diversos tipos, já conseguiu prever quais são as fantasias mais buscadas por aqueles que usam a rede social para coletar ideias de moda. Segundo o Relatório de Halloween do Pinterest 2019, enviado para o MdeMulher, as pesquisas sobre a festa no Pinterest começaram a pipocar em maio passado e, entre os destaques, estão muitas referências às décadas passadas e personagens da cultura pop.

As mais pedidas

A plataforma dividiu o relatório em quatro categorias diferentes de fantasias de Halloween: para solteiros (as), fantasias inclusivas, para melhores amigos ou casais e fantasias para grupos. A campeã de buscas na categoria “solteiros” é a fantasia de alienígena (ou Alien, em inglês), que teve um aumento de 659% no número de pesquisas.

Logo em seguida, com um aumento de +446% nas buscas, está a fantasia inspirada na personagem Gwen Stacy (da animação premiada “Homem-Aranha: No Aranhaverso”).

As fantasias de Elton John (+442% de buscas, graças ao filme “Rocketman”), de “Cowboy espacial” (aumento de 359% nas buscas) e de Freddie Mercury (com procura de +145%), completam a lista.

A plataforma registrou, também, um aumento de mais de 90% na busca por fantasias plus size. Entre as favoritas na categoria, estão as de super-heroínas, de Minnie, de princesas e vilãs da Disney.

Outro dado interessante é um aumento de 26% no número de pesquisas por fantasias de Halloween para usuários de cadeira de rodas – principalmente as imagens com inspirações para crianças.

Fantasias em dupla

Seja para ir de parzinho com a melhor amiga, ou para brilhar acompanhada da pessoa amada, fantasias em dupla sempre são uma boa pedida para o Halloween e, neste ano, o Pinterest percebeu que as buscas por fantasias para casais aumentaram mais de 367% (enquanto que as para melhores amigos tiveram um aumento de 250%).

Os hits são os pares “Lilo e Stitch” (+1205% de buscas), Woody e Betty, de Toy Story (+836% de pesquisas), os personagens Vincent Vega e Mia Wallace, do clássico “Pulp Fiction” (com +384%), as amigas Velma e Daphne, de “Scooby-Doo” (com +274%) e a dupla dinâmica Timão e Pumba, de “O Rei Leão” (com mais de 154% de pesquisas).

Fantasias em grupo

Para terminar o relatório, eis aqui o que a galera mais procura em matéria de fantasias em grupo (nossas favoritas!), que neste ano giram em torno de temáticas referentes a séries de TV, desenhos de sucesso dos anos 90/2000 e filmes da Pixar e da Disney.

O sucesso da terceira temporada de “Stranger Things”, em julho, fez com que as buscas por fantasias inspiradas na série crescessem 653%.

O que as pessoas mais querem usar? O lookinho marinheiro de Steve Harrington (com um aumento de 538% nas buscas) e uma fantasia chique de Demogorgon (+380%).

Aproveitando o clima nostálgico, o desenho “As Meninas Superpoderosas” continua fazendo sucesso no mundo das fantasias, assim como “O Rei Leão”, uma das ideias favoritas de famílias que querem combinar o look de Halloween.

Mas não são só Simba, Timão e Pumba que permanecem em alta. Ainda no universo Disney, houve um aumento de 176% nas pesquisas sobre fantasias de Aladdin, enquanto as de Toy Story aumentaram 151% – Betty, o cachorrinho Slinky e o Buzz Lightyear estão entre os personagens mais buscados.

Ideia não vai faltar!