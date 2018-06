No começo deste mês uma pesquisa feita pelo site ThredUP mostrou que cada vez mais mulheres estão trocando os saltos altos pelos tênis no dia a dia. Enquanto isso, em Cannes, Kristen Stewart tirava o salto agulha e ficava descalça em pleno tapete vermelho, burlando uma conhecida “regra” do Festival, porque ela não é obrigada a nada. Para completar, em maio passado, a tenista Serena Williams marcou presença na festa do Casamento Real vestindo um longo estampado e… tênis esportivos.

O que nós queremos dizer com tudo isso? Basicamente que, sendo famosa ou anônima, se você está prestes a se casar, quer ficar confortável do começo ao fim da comemoração e deseja usar um belo par de tênis no seu grande dia, não há regras, convenções sociais ou demais formalidades que te impeçam de fazê-lo – e temos provas.

Pé no chão

Segundo Rita Heroína, consultora de imagem e estilo, por mais que muitas mulheres estejam, sim, reduzindo o uso dos saltos, eles ainda estão presentes em suas vidas.

Ela explica que, muito por influência da tendência esportiva na moda, bem aceita pelos consumidores em geral, agora já não é mais ‘regra de etiqueta’ você estar de salto alto em todos os eventos formais, que finalmente estão permitindo o uso de sapatos mais casuais e confortáveis. Mesmo assim, sapatos clássicos sempre vão ter seu lugarzinho ao sol – ou seja, há espaço para todo mundo.

Quanto às noivas, ela vê o uso dos tênis como uma tendência que ainda está engatinhando, mas pode deslanchar em um futuro próximo:

“Cada vez mais as noivas irão se libertar da ‘caixinha do clássico’, e ousar com um tênis para o casamento ou outro tipo de sapato mais casual, principalmente vendo pessoas influentes fazerem o mesmo”, afirma.

Noiva descolada

Para a correspondente bancária Vanessa Barbosa, usar tênis no dia do próprio casamento sempre foi uma possibilidade, que ela decidiu colocar em prática há cerca de um mês, quando de fato trocou alianças e combinou o tradicional vestido branco com um modelo de tênis da Adidas, na mesma cor.

Vanessa, já adepta do combo vestido e tênis para os looks da vida real, conta que, além de enxergar muito estilo na atitude, se casar usando tênis também foi algo pensado na intenção de fazer coisas diferentes em sua festa de casamento, quebrando algumas “regrinhas” habituais.

Vanessa, bem à vontade, provando que é possível (e lindo) usar vestido de noiva e arrematar o look com tênis com pegada esportiva Vanessa, bem à vontade, provando que é possível (e lindo) usar vestido de noiva e arrematar o look com tênis com pegada esportiva

“Conforto, pra mim, é tudo. Quando eu falava que iria usar tênis no casamento algumas pessoas olhavam torto e até me julgavam, por achar estranho. Mas no dia eu estava tão apaixonada que só queria tirar fotos mostrando os tênis o tempo todo. Com certeza essa foi uma das melhores escolhas no meu casamento”, afirma, ao MdeMulher. Ah! A título de curiosidade, a Vanessa não só se casou de tênis, como também pediu para que suas madrinhas fossem à festa vestidas de preto, o que não costuma ser nada comum.

Quero me casar de tênis – em quais modelos apostar?

Como já dissemos, não existem regras e você pode se sentir livre para escolher o modelo que mais tenha a ver com seu estilo. Porém, para Rita, os tênis com cadarço podem não ser a melhor opção para noivas, já que são bem mais casuais. Ela recomenda, então, modelos no estilo slip-on (sem cadarço), ou flatform (com aquele solado tipo plataforma, mais reta e baixinha).

Fique de olho, também, nos materiais, e prefira aqueles mais sofisticados, como couro e renda. Se o modelito tiver detalhes em pedrarias e pérolas, melhor ainda!

E as cores?

O branco é sempre uma boa alternativa, assim como os tênis em nuances off-white (ou bege). Caso você não queira algo tão básico, vale eleger modelos nesses tons, mas que tenham uma ponteira prateada ou dourada, por exemplo. Por falar em prata e dourado, tênis em cores metálicas permanecem em alta e podem modernizar ainda mais sua produção de noiva.

“Há quem decida apostar até em tênis coloridos, mas nesses casos é importante que o material seja mais bem trabalhado e sério, para não aparentar infantilidade”, completa Rita.

Mão na massa

É adepta do DIY? Outra dica é customizar seu tênis branco para deixá-lo com mais “cara de noiva”. Aí, a solução pode vir por meio de pedrarias bordadas, muito glitter (o da noivinha Vanessa tinha brilhinhos nas laterais), aplicações de renda e até mesmo ao escrever o seu nome (do seu noivo ou noiva) no par.

Há, ainda, a possibilidade de criar um tênis do zero, exclusivo para o seu grande dia. Vale pesquisar se sua loja de sapatos preferida conta com esse tipo de serviço.

Falta um pouco de coragem para se casar usando tênis? Então vá de sapatilha, sapatos tipo Oxford ou mocassim, sempre apostando nos tons brancos ou metalizados. Esqueça as tradições, siga firme e confiante com a dica preciosa da Rita: “Sinta-se livre e confortável em optar por não usar salto alto no seu grande dia, e tenha certeza que estará linda de qualquer forma”!