Prepare o bolso: a coleção Prada x Adidas finalmente está entre nós

Acabou o mistério! Nesta segunda-feira (25), foram divulgadas finalmente as imagens dos acessórios da collab entre Adidas e Prada. E os produtos são puro luxo!

Em celebração aos 50 anos do famoso modelo “Superstar”, as duas marcas vão lançar no dia 04 de dezembro a edição limitada do tênis. Exclusivíssimo, serão produzidos apenas 700 pares do “Prada Superstar”.

Será a primeira vez que o tênis virá em uma versão totalmente branca. Ele será vendido como modelo unissex, terá um número de registro na sua lateral e o símbolo da Prada na língua e na lateral.

–

Todos os pares foram produzidos pela própria Prada, na Itália, e serão vendidos em 19 lojas da grife, em cidades como Milão, Moscou, Zurique, Paris, Londres, Munique, Nova York, Los Angeles, Miami, e São Paulo. Também será possível comprar nos sites da Adidas e Prada.

Além do tênis, será fabricada uma versão exclusiva da Bowling bag, bolsa icônica da Prada. Seguindo o padrão do sneaker, ela também será all white. Os valores ainda não foram divulgados, mas pode preparar o bolso.

–

Leia também: Couro de cacto: alternativa para moda consciente vira sensação

+ Confira inspirações de looks para usar a tendência tie dye no dia a dia