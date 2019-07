Priyanka Chopra e Sophie Turner usaram o mesmo look de formas diferentes

Atrizes, cunhadinhas e amigas, Sophie Turner e Priyanka Chopra agora podem ser consideradas, também, “gêmeas” de looks, já que recentemente as duas escolheram a mesma produção chiquérrima em branco total, mas optaram por usá-la de maneiras diferentes.

Quem divulgou a coincidência fashion foi ninguém menos que Victoria Beckham, para promover um dos conjuntos tipo pijama de sua marca homônima.

Parte da coleção outono/inverno 2019, o duo de camisa e calça de seda leva o nome de Pyjama Suit, e traz estampas discretas de poás em tom creme. Segundo Victoria, o lookinho é perfeito para ser usado no avião, no rolê e no quarto, em casa.

Apesar de ter sido compartilhado pela ex-spice girl na última terça-feira (16), o look foi adotado por Sophie há algum tempo, quando ela compareceu ao brunch Roc Nation, em fevereiro.

Na ocasião, a atriz – que adora um truque de estilo – foi clássica e usou a camisa do conjunto para dentro da calça, com acessórios em dourado.

–

Já Priyanka preferiu uma montação mais casual, e foi vista usando o combo ao passear com o marido, Nick Jonas. Em vez de colocar a camisa para dentro, ela optou por deixar a peça solta, bem largona mesmo.

Para quebrar um pouco a informalidade do pijamão de rua, a atriz coordenou o look com sandálias douradas metálicas e uma bolsinha-saco cor-de-rosa (que, coincidentemente, dava match com a produção de Nick).