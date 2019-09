Enquanto Sophie Turner está tentando fazer a combinação de chinelo e meia voltar aos holofotes, sua cunhada, Priyanka Chopra, quer mesmo reviver uma das maiores tendências de moda dos anos 2000: o jeans com jeans.

Verdade seja dita, ela não é a primeira a apostar no visual neste ano – Ashley Graham, Bella e Gigi Hadid, que deu até uma festa de aniversário com o tema jeans (!), chegaram primeiro – mas Priyanka foi esperta ao promover uma carinha mais chique para o combo.

Para um passeio em Nova York com o marido, Nick Jonas, e a (fofíssima) cadelinha Diana, a atriz usou uma jaqueta de botões acinturada coordenada a uma minissaia, tudo na mesma lavagem.

–

Nos pés, nada de tênis! Ela preferiu os mules amarelinhos, de salto em acrílico (outro item vintage – e polêmico – do look), e finalizou a produção com bolsa marrom miniatura, de textura crocodilo, e óculos de sol retangulares.

–

–