“Proibida”, Meghan Markle saiu com paetê porque ela é uma mulher livre, ué

Meghan Markle teve um dia ocupado na última quarta-feira (16). Logo pela manhã, visitou a Mayhew Animal Home, instituição de caridade em Londres que promove o bem-estar animal e cuida principalmente de bichinhos abandonados, lá, brincou com alguns filhotinhos e arrasou em um poderoso vestido justo – e barato! – da H&M.

E, parece, os sentidos fashion da Duquesa de Sussex estavam apurados, já que à noite, no segundo compromisso, também deu uma boa caprichada no look. Ao lado do marido, Príncipe Harry, ela compareceu ao Royal Albert Hall, casa de espetáculos londrina, para uma performance de caridade do Cirque du Soleil.

Para a ocasião, e alheia a uma suposta proibição real de que não deveria usar roupas muito espalhafatosas, surgiu em um belo vestido azul petróleo coberto de paetês do designer francês Roland Mouret. Nas mãos, uma bolsa preta da grife queridinha dela, a Givenchy, coordenada com sandálias da mesma cor Stuart Weitzman.

O detalhe fofo ficou por conta do bracelete de ouro escolhido por ela e que pertenceu à Princesa Diana. Aliás, essa não foi a primeira homenagem da semana para a sogra. Na segunda-feira, Meghan apareceu com uma produção que emulava alguns looks icônicos de Lady Di.