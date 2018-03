Os novos tênis da Puma são belíssimos e inspirados nas princesas

Espera, estamos hiperventilando. Quando a parceria é boa, dá sempre para repetir não é mesmo? No ano passado, a colaboração entre a Puma + a designer britânica Sophia Webster foi um sucesso e tudo foi vendido em 24 horas. Por isso, eles se juntaram novamente para fazer uma coleção que é o sonho de qualquer princesa que não deixa a coroa cair por nada nesse mundo.

Chamada de “Princess Puma”, a collab é toda trabalhada nos tons pastel, no glitter e, acredite, no plástico. E tem para todos os gostos: tênis, roupas, chinelos slide… Com clara inspiração na década da moda, os anos 2000, as peças começaram a ser vendida lá fora esta semana e prometem se esgotar rapidamente (algumas já esgotaram, na real).

É como se a Paris Hilton e a Xuxa tivessem se unido para criar o guarda-roupa rosa perfeito. Os clássicos Suede e Basket ganham releitura e surgem com solado transparentão, muito brilho e alguns detalhes metalizados.

O Suede:

O Basket:

Para as fãs de um cano alto, essa versão Caged Glitter 2.0 surge com arabescos, esses desenhos geométricos, que parecem asas de borboleta e muito bem poderiam ter saído da torre na qual vivia Rapunzel.

Curte um bom tênis com plataforma para dar aquela caminhada no gelo cantando “Let it Go”? Tem também.

A nossa peça favorita? Esse slide lindão e transparente, tendência fortíssima dessa estação.

E, como nem tudo é perfeito, a coleção, por enquanto, não tem previsão para chegar ao Brasil. Caso venha, já pedindo um dinheirinho para sua fada-madrinha!