“Qual look Rihanna usou no meu aniversário?” é a nova mania da internet

“Something is ugly until Rihanna decides its not” é um famoso ditado no mundo da moda que, em bom português, significa “algo só é considerado feio até que a Rihanna decida usá-lo”. Por aqui, somos fãs de carteirinha da frase, principalmente por ela traduzir um pouco do que é o estilo autêntico da cantora e empresária, que completa 31 anos nesta quarta (20).

Riri jamais tem medo de ousar nos looks e consegue ficar deslumbrante até com o mais “absurdo” dos visuais.

Pois saiba que os incontáveis lookinhos já adotados por Riri acabaram virando uma divertida corrente no Twitter (sempre ele!). A brincadeira, iniciada por alguns fãs da cantora na última segunda (18), consiste em abrir a aba de imagens do Google e buscar pelo nome de Rihanna + dia e mês de cada respectivo aniversário. Ao que tudo indica, os resultados são mais satisfatórios caso a busca seja feita em inglês.

desacreditada que um dos looks da rihanna que eu mais gosto é do dia do meu aniversário pic.twitter.com/LYQhPYUWpw — A☆ (@mifti95) February 18, 2019

Por exemplo, em vez de buscar por “Rihanna 25 de maio”, procure por “Rihanna May 25”, e voilá! Você também terá uma produção para chamar de sua.

–

O mais legal é que, com tanta variedade de roupinhas (e penteados, e makes) já usadas por Rihanna ao longo da carreira, é quase impossível que você não se identifique com alguma das produções usadas por ela no dia do seu aniversário. Isso é o que chamamos de versatilidade!

Veja algumas das reações:

#Rihanna Gente, esse outfit que ela usou no meu aniversário em 2016 foi muito icônico, sério mesmo pic.twitter.com/xbWqyLYONe — Carolzinha 🍏 ⚫🔴 (@carolissaying) February 18, 2019

"não vou perder meu tempo com coisas bobas na internet hoje" *descubra qual roupa rihanna estava usando no dia do seu aniversário eu: #Rihanna pic.twitter.com/bBzWdYXnaC — nae (@inaesandy) February 18, 2019

essa tag pra ver como a Rihanna tava vestida no dia do seu aniversário tá tudo kkkkkkkk no meu ela tava incrível #Rihanna pic.twitter.com/m03jNDHsFW — ivys (@inclusivys_) February 18, 2019

AMO QUE ESSE FOI O LOOK QUE A RIHANNA USOU NO MEU ANIVERSÁRIO pic.twitter.com/4Kaj1HWKg0 — mundinho yorgos lanthimos br (@bIackaIt) February 18, 2019

Reclamando por não ter saido o R9/ Porém vendo varios lookinhos lindos da #Rihanna no meu feed pic.twitter.com/OFyFjsfaH4 — jean grey (@th_lotuss) February 18, 2019

E aí, o que Riri escolheu vestir no dia do seu aniversário?