Quem era Tales Cotta, modelo que faleceu após passar mal na SPFW

Uma notícia triste marcou a edição N47 da São Paulo Fashion Week na noite de sábado (27). Ao sentir um mal súbito enquanto desfilada para a marca Också, o modelo Tales Cotta desmaiou na passarela e foi socorrido pelos bombeiros do evento. Após ser levado para um hospital, entretanto, Tales não resistiu e acabou falacendo – suspeita-se de que ele tenha sofrido um ataque epilético, mas a causa da morte ainda não foi confirmada.

Tales Soares, que usava o nome artístico de Tales Cotta, nasceu em Munhaçu, cidade do interior de Minas Gerais que fica a cerca de 290 quilômetros de Belo Horizonte. Com um visual andrógeno, que envolvia cabelos platinados e olhos claros, ele tinha 26 anos e fazia parte do casting da agência de modelos e atores Base MGT, de São Paulo, desde setembro de 2018.

Em comunicado no Instagram, a agência lamentou a situação e falou um pouco sobre quem era Tales:

“Ressaltamos que Tales está em nosso casting há um ano e meio e sempre teve comportamento exemplar. O modelo não era estreante, já desfilou em outras edições tanto do SPFW, quanto outros importantes eventos de moda, como a Casa de Criadores. Ressaltamos que Tales nunca apresentou ou se queixou de problemas de saúde. Ele mantinha uma dieta saudável (era vegetariano), não usava substâncias ilícitas e estava em plenas condições para participar do desfile. Aguardamos o laudo médico e pedimos respeito nesse momento de profunda tristeza. Estamos prestando toda a assistência à família e amigos de Tales Cotta, que estará para sempre em nossos corações e memória”, diz trecho da publicação.

Apesar de ter passado por passarelas de outros importantes eventos de moda de São Paulo, como a Casa de Criadores, a estreia do modelo na SPFW aconteceu recentemente, em outubro de 2018, conforme informa seu perfil do Instagram. Na ocasião, ele publicou uma foto dizendo que estar na Semana de Moda de São Paulo era a realização de um sonho.

Nesta edição, além de desfilar para a Också, Tales havia, também, brilhado na passarela da Ratier, na sexta (26). Além disso, ele já havia trabalhado também com o estilista Felipe Fanaia e com outras marcas conhecidas, como C&A e Age.