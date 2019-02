Quer lacre? Este ator usou uma saia FABULOSA no tapete vermelho do Oscar

O celebrado ator de teatro Billy Porter, uma das estrelas da série “Pose”, foi um dos grandes acontecimentos do tapete vermelho do Oscar 2019.

Acompanhado do marido Adam Smith, ele foi um dos primeiros a chegar na cerimônia e, bem, ele sabe como fazer uma grande entrada.

Extremamente chique, ele brincou com os antigos códigos de vestimenta e apostou em um híbrido de smoking e saia de veludo molhado. Destaque para a camisa bela camisa elizabetana coordenada com a gravata de seda.

A produção foi criada com exclusividade pelo estilista Christian Siriano, que nos últimos anos tem feito uma revolução no red carpet ao decidir vestir artistas fora dos “padrões” e que a indústria da moda – por ainda ser muito preconceituosa – vira as costas.

Em tempos de “meninos vestem azul e meninas vestem rosa”, é muito importante que alguém como Billy sirva de exemplo e mostre – NO MAIOR TAPETE VERMELHO DO MUNDO – que todo mundo pode usar o que quiser.