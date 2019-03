As mulheres estão trocando os saltos altos pelos tênis no dia a dia e até mesmo no grande *DIA*. Por quê? Pois ninguém é obrigada a nada! As marcas já se ligaram e colocaram coleções no mercado para atender essa crescente demanda. No ano passado, Kate Spade e Keds saíram na frente, se uniram e criaram uma coleção especial para noivas. A parceria fez tanto sucesso que, nesta semana, eles anunciaram sete novas opções.

Os modelos respeitam as silhuetas clássicas da Keds, mas sempre com um toque novo: como “pérolas” no cabedal, cetim, plataformas, glitter e laços. Para as menos ~tradicionais~, têm até opção na cor preta!

Os com plataforma são especialmente interessantes para quem escolheria usar saltos apenas pela altura que eles proporcionariam. Problema resolvido, boba!

O quê, acha um pouco demais aparecer na cerimônia de uma forma tão ~informal~? Em primeiro lugar, é o seu casamento e quem faz as regras é você, mas, se mesmo assim, não se sentir confortável, os tênis são uma ótima pedida para curtir a festa com conforto e sem neuras.

E o mais legal é que você ainda poder usá-los horrores mesmo depois do “sim”.

Os preços variam de 84,85 a 119,85 dólares e a coleção já está à venda no site da Keds. Infelizmente, eles não têm previsão de chegada ao Brasil.

Confira todos os modelos:

Keds x Kate Spade Triple Decker Sneaker:

Keds x Kate Spade Triple Glitter Sneakers:

Keds x Kate Spade New York Champion Glitter Sneakers:

Keds x Kate Spade New York Triple Decker Glitter Sneakers:

Keds x Kate Spade New York Triple Decker Pearl Sneakers:

Keds x Kate Spade New York Triple Decker Bow Sneakers:

Keds x Kate Spade New York Triple Decker Velvet Bow Sneakers: