A Gucci não quis emprestar um vestido “porque ela não usa 36”

Rachel Bloom é uma das atrizes mais talentosas dos Estados Unidos. No seriado estrelado por ela, o incrível “Crazy Ex-Girlfriend”, ela também canta, produz e escreve os roteiros. Ah, por acaso, ela já foi indicada ao Emmy 2016 de Melhor Atriz em Série de Comédia e também ao Globo de Ouro.

Todas essas credenciais já seriam suficientes para qualquer grife do mundo emprestar um vestido para ela usar em qualquer premiação, algo corriqueiro no mundo das atrizes – as marcas oferecem os looks e elas exibem eles para milhões de pessoas nessas premiações de Hollywood.

Mas não foi o que aconteceu neste domingo (17), no Emmy Awards 2017. Ela, uma artista um tanto fora dos padrões de beleza do momento, explicou para o E! (o canal do entretenimento), como a Gucci preferiu não ceder um vestido para ela usar na festa deste ano.

O que ela fez? Comprou o vestido. “É difícil encontrar lugares que me emprestem roupas porque, você sabe, eu não uso 36, mas ainda bem que eu posso pagar, então, tudo bem. Desse jeito é melhor, sabia? Depois eu posso revendê-lo”, brincou.

Indireta com classe.