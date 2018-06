Rafaella Santos causa polêmica com look para torcer pelo Brasil

O Brasil pode até ter vencido a Costa Rica por 2 x 0, mas os irmãos Santos não param de causar nessa Copa do Mundo 2018! Primeiro foi Neymar, duramente criticado pelos xingamentos contra um jogador costa-riquenho, depois, Rafaella Santos que resolveu quebrar a regra número 1 da torcida brasileira: nunca usar uma camiseta do Rolling Stones para torcer pelo país.

Diretamente de São Petersburgo, na Rússia, a jovem, famosa por ter uma tatuagem do próprio rosto no braço, escolheu como look do dia um moletom com uma famosa estampa da banda britânica. No Twitter, muita gente criticou (mas com bom humor, tá?)

A irmã do Neymar passa a ser a pessoa mais odiada do Brasil, ultrapassando o Temer pic.twitter.com/LCJ61CmTeb — Lawful pistola (@MrLawful) June 22, 2018

O quê não entendeu o alvoroço? Para quem não sabe, Mick Jagger, o líder do grupo, é considerado por muitos como um grande azarão para o Brasil. Era batata: o cantor ia ao estádio em jogos da Copa e a Seleção inevitavelmente perdia.

De qualquer forma, parece que a maldição foi quebrada ou só vale para o Mick mesmo, já que, felizmente, o Brasil saiu vencedor – mas quase perdeu, hein?!

Então, tá liberado usar roupa dos Rolling Stones, mas Mick Jagger na Copa cancelado.