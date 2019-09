Ralph Lauren lança coleção inspirada nos looks de trabalho da Rachel Green

A série ‘Friends’ tem sido um assunto recorrente em veículos de mídia nos últimos dias, e não é à toa: no próximo domingo (22), o seriado completa 25 anos desde a sua primeira exibição na TV – e é claro que uma leva de marcas decidiu promover ações em comemoração ao aniversário de um dos sitcoms de maior sucesso da história.

Quem é fã da série deve se lembrar que a personagem Rachel Green (Jennifer Aniston), que começa a história como uma desastrada garçonete do Central Perk, em certo ponto consegue realizar seu sonho de trabalhar com uma grande marca de moda, ao garantir um emprego na americana Ralph Lauren. Não vamos esquecer que o próprio Ralph, designer que dá nome à label, chega até a fazer uma pontinha em um episódio (hilário), em duas cenas em que surge causando “climão” no elevador.

Faz todo sentido, então, que a Ralph Lauren, junto com a Warner Bros, aproveite o momento nostálgico para lançar uma linha de roupas de trabalho inspirada nos looks icônicos que Rachel Green usou durante as dez temporadas.

A coleção, uma edição limitada que estará disponível para compra apenas durante os dias 21 e 22 de setembro, ficará à venda na multimarcas Bloomingdale’s Nova York (local onde Rachel conseguiu seu primeiro emprego após sair do Central Perk).

Quem passar por lá, além de conferir os looks, poderá também tomar um café em um espaço inspirado nos cenários da série, além de visitar um ambiente que recria o escritório da Rachel.

–

Nas peças, como já era de se imaginar, vemos bastante referências à moda dos anos 90/2000, que nunca esteve tão em alta.

A colaboração, uma espécie de atualização do guarda-roupa chiquérrimo de Rachel Green para os dias de hoje, traz, entre outros itens, calças e saias em couro, camisas polo (O clássico da marca), malhas de gola alta, suéteres, muito xadrez, veludo e animal print, e os preços começam em 150 dólares.

–

Os produtos também já podem ser comprados no site oficial da Ralph Lauren, que faz entregas para o Brasil.