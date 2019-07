Reluzente, Beyoncé usa vestido amarelo ouro em pré-estreia de ‘O Rei Leão’

Após escolher um blazer masculino com cristais bordados assinado por Alexander McQueen, em Los Angeles, Beyoncé surgiu com um vestido dourado reluzente (e maravilhoso!) na pré-estreia de “O Rei Leão” em Leicester Square, Londres, neste domingo (14).

Responsável por dar voz à Nala no live-action tão esperado do ano, a cantora apareceu no local ao lado do marido Jay-Z. Só que o que realmente chamou a atenção foi o look escolhido pela nossa querida Queen B.

Além de ter um brilho chiquíssimo que reluziu em cada pose da cantora, a peça também atrai os olhares pela fenda nada modesta em sua perna esquerda. Outro detalhe importante é o recorte ombro caído do look, com um decote em V que complementa a elegância que Beyoncé é dona.

Ainda em Los Angeles, a cantora optou por trançar os cabelos e até fez a técnica de baby hair. Só que Londres, os fios de Bey apareceram lisos e divididos ao meio, com uma bela moldura para o seu rosto.

Além do look bafônico de Beyoncé, outro momento mais do que especial aconteceu durante o evento. A cantora conheceu Meghan Markle, duquesa de Sussex, e o príncipe Harry, que também marcaram presença na pré-estreia. Pelo visto, elas bateram um papo-papo, além de se abraçarem. Muito amigas SIM!

