Rihanna, claro, usou o look mais poderoso do red carpet da Savage x Fenty

Rainha futurista! Na última terça-feira (10), aconteceu no Brooklyn, o desfile mais bombado da Semana de Moda de Nova York, o da Savage x Fenty, marca inclusiva de lingerie comandada pela empreendedora Rihanna. O evento foi uma grande festa com direito a funk brasileiro e praticamente TODAS as celebridades que importam: Laverne Cox, Halsey, Gigi Hadid, Ashley Graham, Normani, Kacey Musgraves, Cara Delevingne e Vanessa Hudgens, entre outras.

Enquanto o show completo só poderá ser visto a partir do dia 20 de Setembro, no Amazon Prime Video (serviço de streaming da Amazon), os looks do tapete vermelho já estão por toda a internet. Obviamente, Riri, dona da p*rra toda, foi vestida para impressionar – ela sempre vai, né?!

A escolha da noite foi um vestido de um ombro só e gola rolê (!!!) cheio de pequenos cristais bordados, uma vibe bem do futuro mesmo, sexy e poderoso, do jeito que ela gosta. Ah, nem precisa dizer que a produção era (inclusive as sandálias!) assinada pela Fenty, marca de moda luxo também comandada por ela.

Confira:

Rihanna vai comandar o mundo! E ninguém está reclamando disso…