Rihanna combina look básico com pochete raríssima da Louis Vuitton

Apenas Rihanna e somente ela poderia montar um look do dia com uma bolsa/pochete com textura DE PELÚCIA e acertar em cheio. Na última sexta-feira (26), ao caminhar pelas ruas de Paris, Riri foi vista usando uma produção das mais básicas, não fosse pelo detalhe da bolsinha (que de “inha” não tinha nada).

O combo era o infalível calça jeans rasgada nos joelhos e camisa branca ampla, com argolas douradas e um mix de colares no mesmo tom. Nos pés, ela usou as sandálias de tiras da Fenty, sua grife própria de roupas, e completou o lookinho com uma pochete Louis Vuitton, parte da coleção Outono/Inverno 2006/2007 da marca.

Já pode usar de inspiração:

–

Em branco, com alça prateada, zíper frontal e o icônico monograma colorido da marca francesa, a pochete felpuda é peça raríssima, daquelas que pertencem a poucas pessoas no mundo. Quando surgiu na passarela, foi combinada a uma produção bem invernal, em tons de bege, com capuz e óculos de snowboard.

Direto do túnel do tempo:

–

Se ainda restavam dúvidas de que o acessório é praticamente um item de colecionador, vale dizer que a bolsinha está atualmente avaliada em 17 mil dólares (aproximadamente R$ 64.260), segundo sites de revenda, única forma de adquirir um modelo da pochete hoje em dia.

Para finalizar o look básico-chique, a cantora e empresária foi de batom roxo (que chutamos ser da Fenty Beauty, sua linha de maquiagem) e cabelos divididos ao meio presos em um rabo baixo.