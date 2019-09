Rihanna é a mulher mais estilosa do mundo e posso provar com este look

Rihanna é a mulher mais estilosa do mundo e eu posso provar! Em visita à Coreia do Sul, mais especificamente na capital Seul, para promover a marca revolucionária dela de produtos de beleza, a Fenty Beauty, a cantora apareceu com o melhor look do dia da semana (até agora) e que só serviu para mostrar o quanto qualquer coisa vestida por ela se torna instantaneamente um clássico.

Antes de dar uma aula de maquiagem (literalmente!), na última terça-feira (17), Riri posou para fotos com uma das tendências mais importantes das últimas temporadas de moda: o terno branco, como se todo mundo estivesse novamente em 1980. Com direito a blazer e calça em modelagens oversized (favorita dela!), o conjunto escolhido por ela era uma criação do estilista francês Jacquemus e foi complementado com diamantes Chopard e David Yurman.

E, óbvio, rainha do make que é, aplicou um batonzão em tom vermelho alaranjado da própria marca para finalizar a produção de forma perfeita. A pose toda na cool na hora da foto também ajuda no resultado!

E fique ligada: na sexta-feira (20), vai ao ar, pelo no Amazon Prime Video (serviço de streaming da Amazon), o grande desfile da Savage x Fenty, a marca de lingerie revolucionária dela. Ansiosa demais para esperar? A gente separou alguns dos looks mais legais do show. Veja aqui.