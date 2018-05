Rihanna é a rainha do MET Gala há mais de 10 anos e temos provas

Todos os anos, fashionistas do mundo inteiro esperam por um grande acontecimento: o MET Gala, também conhecido por Baile do MET, festa que marca a abertura da grande exposição anual do Costume Institute do Museu Metropolitan, em Nova York. E de todas as celebridades que riscam o tapete vermelho do evento, a mais aguardada é, sempre, Rihanna.

Isso porque a cantora de Barbados não está no evento para brincadeira. Fashionista e sem medo de ousar, ela sempre interpreta o tema da noite com muita propriedade. Quando a exposição homenageou a China, ela vestiu um longo imenso, amarelo, assinado por Guo Pei.

Houve quem dissesse que a cauda do vestido parecia uma omelete e transformou as fotos dela em meme? Sim, mas e daí? Ela era a mais bem-vestida da noite, sem sombra de dúvida. Afinal, o tapete vermelho do MET Gala é a oportunidade perfeita para ousar, mergulhar no tema e deixar o look “nasci assim bonita” de lado.

Às vésperas de mais um MET Gala – o baile deste ano será na noite de 8 de maio, e Rihanna será uma das anfitriãs da noite, ao lado de Donatella Versace e Amal Allamudin – vamos relembrar os mais icônicos looks da verdadeira rainha do baile.

A primeira aparição de Rihanna no MET Gala foi em 2007, quando a exposição anual homenageou o estilista francês Paul Poiret. Riri escolheu esse longo branco Georges Chakra. A primeira aparição de Rihanna no MET Gala foi em 2007, quando a exposição anual homenageou o estilista francês Paul Poiret. Riri escolheu esse longo branco Georges Chakra.

Em 2011, no MET Gala que abriu a exposição “Alexander McQueen: Savage Beauty”, ela escolheu um longo rendado Stella McCartney Em 2011, no MET Gala que abriu a exposição “Alexander McQueen: Savage Beauty”, ela escolheu um longo rendado Stella McCartney

Em 2012, de Tom Ford, na edição “Schiaparelli And Prada: Impossible Conversations” Em 2012, de Tom Ford, na edição “Schiaparelli And Prada: Impossible Conversations”

O Tom Ford de costas. Uau! O Tom Ford de costas. Uau!

O icônico vestido de Guo Pei que consagrou Rihanna como a mais interessante celeb a passar pelo MET Gala na atualidade. Foi na edição de 2015, “O icônico vestido de Guo Pei que consagrou Rihanna como a mais interessante celeb a passar pelo MET Gala na atualidade. Foi na edição de 2015, “China: Through The Looking Glass” O icônico vestido de Guo Pei que consagrou Rihanna como a mais interessante celeb a passar pelo MET Gala na atualidade. Foi na edição de 2015, “O icônico vestido de Guo Pei que consagrou Rihanna como a mais interessante celeb a passar pelo MET Gala na atualidade. Foi na edição de 2015, “China: Through The Looking Glass”

Acessório de cabeça, penteado, maquiagem, tudo no ponto. Acessório de cabeça, penteado, maquiagem, tudo no ponto.

Em 2014, no MET Gala “Charles James: Beyond Fashion”, ela foi de saia e blusa Stella McCartney Em 2014, no MET Gala “Charles James: Beyond Fashion”, ela foi de saia e blusa Stella McCartney

Da cabeça aos pés Da cabeça aos pés