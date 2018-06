Em entrevista, Rihanna “gonga” sem piedade o vestido da amiga atriz

Vamos lá! Esta, aqui abaixo, é Robyn Rihanna Fenty, atriz, cantora, modelo, Rainha da moda, empresária de sucesso e dona do melhor nome de Instagram do mundo.

Esta é Helena Bonham Carter, atriz britânica de sucesso. Entre os papéis que marcaram a prolífica carreira dela, estão o de Marla Singer, em “Clube da Luta”, o de Bellatrix Lestrange, na série “Harry Potter”, e o de Rainha Elizabeth no filme “O Discurso do Rei”, interpretação que valeu para ela uma indicação de Atriz Coadjuvante no Oscar. Ah, ela é casada com um diretor chamado Tim Burton.

Essas duas mulheres incríveis, por acaso, atuaram, recentemente, em um filme chamado “Oito Mulheres e um Segredo”, um dos grandes sucessos do verão norte-americano. E, para promovê-lo, no último fim de semana, estiveram ao lado das amigas de elenco, Sarah Paulson, Sandra Bullock e Cate Blanchett, no programa britânico “The Graham Norton Show”.

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Graham Norton, Sarah Paulson, Rihanna e Helena Bonham Carter. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Graham Norton, Sarah Paulson, Rihanna e Helena Bonham Carter.

Sério, a entrevista no geral é absolutamente incrível e rendeu momentos memoráveis como o de Riri acusada formalmente de sempre sair dos restaurantes com uma taça de vinho na mão. Além disso, a química entre as atrizes – e que funciona muito bem no longa – é vista naturalmente e sem as amarras de um roteiro. Elas são claramente amigas – ou, na pior das hipóteses, colegas de trabalho que se dão muito bem.

Obviamente, quando se está em ambientes amigáveis, você sente liberdade para brincar e, bem, soltar um pouco de veneno…

Who woulda though I would live to see Rihanna playfully shade Helena Bonham Carter’s fashion choice. pic.twitter.com/N9npE3JE8I — Svpermodel (@svpermodel) June 16, 2018

Sim, Helena Bonham Carter basicamente levantou para Rihanna cortar.

Quando perguntadas se todas tinham ido ao Baile do MET, aquele evento pomposo de Nova York que abre a exposição de moda do museu, Helena foi a única a dizer nunca ter tido a oportunidade. “É por que você usa roupas como essa”, disse uma impiedosa Riri apontando para o vestido da atriz.

Tudo, claro, não passava de uma brincadeira. Todas riram depois – e a gente também.