Rihanna, mais uma vez, usou os looks mais absurdos do Coachella

Beyoncé, como era de se esperar, foi a grande rainha do Coachella, festival de música que aconteceu no último final de semana na cidade de Indio, na Califórnia. Sério, o show dela foi surreal! Porém, quando o assunto foi causar com os looks do dia, Rihanna foi, sem dúvida, a estrela.

É inegável a capacidade da cantora em transformar roupas que, certamente, ficariam ridículas em qualquer outra pessoa, em produções incríveis – e até desejáveis. Em três dias, foram quatro lookinhos diferentes e um mais absurdo do que a outro.

Leia Mais: Beyoncé faz show histórico e CHEIO DE HITS no Coachella. Assista!

Para o aquecimento, Riri optou por começar as festividades bem basiquinha (para os padrões dela!) e toda inspirada nos anos 1960.

came thru drippin’ A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 14, 2018 at 10:17am PDT

O look, todo em couro branco (destaque para a jaqueta que, amarradinha, virou um top!), é da Chrome Hearts e exclusivo da diva.

flips. buckles. leather. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 14, 2018 at 3:34pm PDT

E aí, as coisas começam a esquentar – literalmente. Para o sábado, Riri escolheu um vestido caramelo transparente da Y/ Project.

drag. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 15, 2018 at 11:54am PDT

O toque de loucurinha ficou por conta dessas botas gigantescas da UGG. O make, obviamente, era todo Fenty Beauty e a tiara era da Gucci.

extra af. #chella18 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 15, 2018 at 11:38am PDT

Também rolou Rihanna ~fantasiada~ de motoqueira perigosa! Para uma festa da Fenty Puma, ela escolheu peças da última coleção. O bom dessa produção é que ela serve para um festival de música e também para uma apresentação no “Globo da Morte”.

–

O melhor, no entanto, ficou para o final. Assim como em 2017, que Riri causou com uma produção Gucci no último dia de festival, este ano, ela também guardou para o domingo um look sensacional da marca italiana. E estamos sem palavras!

when u finna run outta hangers. A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 16, 2018 at 9:06am PDT

Coberta de joias, o lookinho Gucci era um absurdo que tinha tudo para não funcionar, mas, como todo mundo sabe, tudo é feio até Rihanna dizer que não.

Então, a cantora foi curtir os shows basicamente usando uma balaclava, essa touca que cobre todo o rosto e é usada por ninjas e militares. Ótimo para não ser reconhecida na rua – e também para aparecer em todos os sites de moda no dia seguinte. ❤