Rihanna é o tipo de pessoa que consegue fazer qualquer look parecer custar 1 milhão de dólares. Obviamente, ela tem esse dinheiro todo para gastar numa única peça de roupa, embora as marcas devam fazer fila para ela usar as criações deles.

Leia Mais: É feio até a Rihanna decidir que não

Porém, a última loucurinha fashion da cantora foi uma dessas beeeeem luxuosas. Riri apostou na, provavelmente, meia-mais-cara-do-mundo. Não, ela não é feita de ouro, não, é nylon mesmo.

A marca dona da peça? A queridinha do ano, a Gucci, que desfilou apresentou o “mimo” na última coleção Resort, em Milão.

GanG A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Dec 6, 2017 at 9:18am PST

Ok, o logo da grife é todo bordado em cristais, mas, mesmo assim, isso justifica os 1,340 dólares (algo em torno de 4.400 reais) que custam a peça?

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Dec 6, 2017 at 8:20am PST

De qualquer forma, ela arrasou demais no look, não? Porque Rihanna é assim: com ela, até o “feio” se transforma em lindo!